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Сегодня, 20:00

Грачева обыграла Фридзам и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Мария Гусева
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Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В матче первого круга 22-летняя спортсменка обыграла Анну-Лену Фридзам из Германии — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч продлился 1 час и 41 минуту. Грачева сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Фридзам 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге соперницей Грачевой станет Магда Линетт из Польши.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 6:2

Теннис
Варвара Грачева
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