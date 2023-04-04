Грачева обыграла Фридзам и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Варвара Грачева вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США). В матче первого круга 22-летняя спортсменка обыграла Анну-Лену Фридзам из Германии — 7:6 (7:3), 6:2. Матч продлился 1 час и 41 минуту. Грачева сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Фридзам 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт. Во втором круге соперницей Грачевой станет Магда Линетт из Польши. Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Варвара Грачева (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 6:2