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Сегодня, 21:25

Грачева сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
Варвара Грачева.
Фото USA Today Sports
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Французская теннисистка Варвара Грачева обыграла датчанку Каролин Возняцки в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати — 6:4, 6:4.

Девушки провели на корте 1 час 35 минут. Во втором круге Грачева сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Счет в личных встречах 2-1 в пользу Варвары.

В другом матчей Елена Остапенко (Латвия) обыграла Каролину Плишкову (Чехия) со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Остапенко станет Елена Рыбакина из Казахстана.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция, LL) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:4, 6:4

Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:4

Теннис
Варвара Грачева
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
Елена Рыбакина
Каролин Возняцки
Каролина Плишкова
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