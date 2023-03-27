Грачева в 1/8 финала турнира в Майами встретится с Квитовой

Сегодня, 00:37
Чешская теннисистка Петра Квитова в третьем круге турнира в Майами обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 33-летней чешки 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
В 1/8 финала Квитова встретится с россиянкой Варварой Грачевой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Квитова (Чехия, 15) — Донна Векич (Хорватия, 22) — 6:4, 7:6 (7:3)