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Сегодня, 00:37

Грачева в 1/8 финала турнира в Майами встретится с Квитовой

Сергей Разин
корреспондент
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Чешская теннисистка Петра Квитова в третьем круге турнира в Майами обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 33-летней чешки 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В 1/8 финала Квитова встретится с россиянкой Варварой Грачевой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 15) — Донна Векич (Хорватия, 22) — 6:4, 7:6 (7:3)

Варвара Грачева
Петра Квитова
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