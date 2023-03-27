Грачева в 1/8 финала турнира в Майами встретится с Квитовой

Чешская теннисистка Петра Квитова в третьем круге турнира в Майами обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 33-летней чешки 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. В 1/8 финала Квитова встретится с россиянкой Варварой Грачевой. Майами (США) Турнир WTA Miami Open presented by Itau Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Петра Квитова (Чехия, 15) — Донна Векич (Хорватия, 22) — 6:4, 7:6 (7:3)