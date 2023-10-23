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23 октября, 19:25

Губерниев — о том, что Уильямс удалила фото с Соболенко: «Может, она просто дура»

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о поступке Серены Уильямс.

Американская теннисистка выложила в соцсетях фотографию с вечеринки, обрезав со снимка белорусскую спортсменку Арину Соболенко.

«Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем людям тогда, когда они этого не сильно заслуживают. Может, конечно, Уильямс не умеет выкладывать фото, может, у нее имеется зуб на Соболенко, может, она просто дура, может, просто чересчур умна или руки такие. Или просто не уважает Соболенко», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Теннисистки посетили церемонию открытия ресторана Casadonna в Майами. Также на мероприятии присутствовали Каролин Возняцки и Виктория Бекхэм.

Возняцки выложила в социальных сетях фотографию, на которую кроме нее попали Уильямс, Соболенко и совладелец заведения Дэвид Грутман. Позже Соболенко опубликовала эту же фотографию.

Теннис
Арина Соболенко
Дмитрий Губерниев
Серена Уильямс
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Серена Уильямс обрезала Арину Соболенко на совместной фотографии с вечеринки в Майами

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