Серена Уильямс обрезала Арину Соболенко на совместной фотографии с вечеринки в Майами

Американская теннисистка Серена Уильямс обрезала Арину Соболенко из Белоруссии на совместной фотографии с вечеринки.

Теннисистки посетили церемонию открытия ресторана Casadonna в Майами. Также на мероприятии присутствовали Каролин Возняцки и Виктория Бекхэм.

Возняцки выложила в социальных сетях фотографию, на которую кроме нее попали Уильямс, Соболенко и совладелец заведения Дэвид Грутман. Позже Соболенко опубликовала эту же фотографию.

Уильямс выложила измененное фото — американка увеличила масштаб, чтобы белорусская теннисистка не попала на изображение.