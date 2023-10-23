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Сегодня, 16:48

Серена Уильямс обрезала Арину Соболенко на совместной фотографии с вечеринки в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Серена Уильямс обрезала Арину Соболенко из Белоруссии на совместной фотографии с вечеринки.

Теннисистки посетили церемонию открытия ресторана Casadonna в Майами. Также на мероприятии присутствовали Каролин Возняцки и Виктория Бекхэм.

Возняцки выложила в социальных сетях фотографию, на которую кроме нее попали Уильямс, Соболенко и совладелец заведения Дэвид Грутман. Позже Соболенко опубликовала эту же фотографию.

Уильямс выложила измененное фото — американка увеличила масштаб, чтобы белорусская теннисистка не попала на изображение.

Теннис
Арина Соболенко
Каролин Возняцки
Серена Уильямс
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