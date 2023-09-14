Хаддад-Майя обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя в 1/8 финала турнира в Сан-Диего обыграла украинку Марту Костюк со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. На счету 27-летней бразильянки 3 эйса, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале Хаддад-Майя встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:2