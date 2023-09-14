Хаддад-Майя обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Сегодня, 08:52
Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя в 1/8 финала турнира в Сан-Диего обыграла украинку Марту Костюк со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:2.
Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. На счету 27-летней бразильянки 3 эйса, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В четвертьфинале Хаддад-Майя встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 7) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:2