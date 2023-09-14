Потапова проиграла Кенин и не могла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего

Сегодня, 23:10
Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла американке Софьи Кенин (2:6, 3:6) и не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Диего (США).
Россиянка сделала 3 эйса, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Американка сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.
В полуфинале Кени встретится с победительницей пары Мария Саккари (Греция, 3) — Эмма Наварро (США, Q).
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
София Кенин (США, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:3
Следующий соперник
Мария Саккари (Греция, 3) — Эмма Наварро (США, Q)