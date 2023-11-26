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Сегодня, 07:47

Свентек: «Вижу, что поляки не очень любят Соболенко»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек высказалась об отношении соотечественников к белоруске Арине Соболенко.

«Я вижу, что поляки ее не очень любят. У нас просто сталкиваются две совершенно разные личности. Вы можете увидеть контраст. Я не сказала бы, что я хороший персонаж, а она плохой, потому что это выставит ее в негативном свете. Мы просто разные. Не хочу быть одной из тех людей, которые осуждают. Я знаю, что такое жизнь в интернете, и не хочу разжигать ненависть к кому-то. Прежде всего, мы очень уважаем друг друга и добры друг к другу», — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

Свентек потеряла первое место рейтинга, после того как Соболенко дошла до финала US Open-2023, но вернула его себе после победы в Итоговом турнире WTA. Она обыграла белорусскую теннисистку в полуфинале турнира (6:3, 6:2).

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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