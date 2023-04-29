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Сегодня, 17:19

Калинская и Макнелли вышли во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде

Мария Гусева
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Россиянка Анна Калинская и американка Кэтрин Макнелли вышли во второй круг парного турнира WTA в Мадриде (Испания).

В матче первого круга они обыграли россиянку Веру Звонареву и Лауру Зигемунд из Германии — 5:7, 6:2, 10:8.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Калинская и Макнелли допустили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету Звонаревой и Зигемунд 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге соперницами Калинской и Макнелли станут Виктория Азаренко (Белоруссия) и Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 5:7, 6:2, 10:8

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/madrid/2023/12/7/
Теннис
Анна Калинская
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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