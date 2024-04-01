Калинская осталась на девятой позиции в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Анна Калинская в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) осталась на девятой строчке.

Лидером является полька Ига Свентек. Елена Рыбакина из Казахстана поднялась на вторую строчку, опередив белоруску Арину Соболенко. Ранее Рыбакина вышла в финал турнира в Майами, где проиграла американке Даниэль Коллинз со счетом 5:7, 3:6. Победительница соревнований поднялась на 19 позиций и стала седьмой.

Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 13-е место. Полуфиналистка турнира в Майами Екатерина Александрова поднялась на 15-ю позицию. Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась на четыре строчки и расположилась на 17-м месте.

Чемпионская гонка WTA, версия от 1 апреля:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 3140;

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2693;

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2520;

4 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1785;

5 (5). Кори Гауфф (США) — 1765;

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 1553;

7 (26). Даниэль Коллинз (США) — 1522;

8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 1472;

9 (9). Анна Калинская (Россия) — 1422;

10 (8). Марта Костюк (Украина) — 1350;

13 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147...

15 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1061...

17 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 1033...

24 (21). Анастасия Потапова (Россия) — 636...

43 (36). Мирра Андреева (Россия) — 368...

45 (44). Диана Шнайдер (Россия) — 362...

47 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 357...

49 (51). Мария Тимофеева (Россия) — 352...

50 (41). Анна Блинкова (Россия) — 346.