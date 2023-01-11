Калинская проиграла Бенчич во втором круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге спортсменка проиграла швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах — 3:6, 3:6.

В четвертьфинале Бенчич встретится с победителем матча Каролин Гарсия (Франция, 4) — Катержина Синякова (Чехия, Q­).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:3, 6:3