Калинская проиграла Бенчич во втором круге турнира в Аделаиде

Сегодня, 07:01
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
Во втором круге спортсменка проиграла швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах — 3:6, 3:6.
В четвертьфинале Бенчич встретится с победителем матча Каролин Гарсия (Франция, 4) — Катержина Синякова (Чехия, Q).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:3, 6:3