Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:01

Калинская проиграла Бенчич во втором круге турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге спортсменка проиграла швейцарке Белинде Бенчич в двух сетах — 3:6, 3:6.

В четвертьфинале Бенчич встретится с победителем матча Каролин Гарсия (Франция, 4) — Катержина Синякова (Чехия, Q­).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Калинская
Белинда Бенчич
0
Читайте также
Фото Евгении Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его подключили к ИВЛ
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вице-президент ФТР оценил игру Кудерметовой в трехчасовом матче с Азаренко