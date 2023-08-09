Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:43

Касаткина обыграла Блинкову во втором круге турнира в Монреале

Мария Гусева
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову в матче второго круга турнира в Монреале (Канада) — 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 13. На счету Блинковой ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге турнира соперницей Касаткиной станет чешка Мария Боузкова.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2023/
Теннис
Анна Блинкова
Дарья Касаткина
2
Обсудить
Читайте также
Cудейский скандал в матче «Спартак» — «Сочи»: нашумевшая история 2020 года
Украина предлагает западным странам не выдавать визы российским спортсменам
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова обыграла Циньвэнь и вышла в третий круг турнира в Монреале