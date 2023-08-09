Самсонова обыграла Циньвэнь и вышла в третий круг турнира в Монреале

Сегодня, 20:59
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Монреале (Канада).
В матче второго круга 24-летняя спортсменка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2.
Встреча продлилась 1 час 16 минут. Самсонова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Циньвэнь 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 6:2