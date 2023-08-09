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Сегодня, 20:59

Самсонова обыграла Циньвэнь и вышла в третий круг турнира в Монреале

Мария Гусева
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA в Монреале (Канада).

В матче второго круга 24-летняя спортсменка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 16 минут. Самсонова сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Циньвэнь 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей матча Петра Мартич (Хорватия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2023/
Теннис
Людмила Самсонова
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