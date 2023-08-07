Касаткина потеряла три позиции в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на 14-ю строчку в рейтинге WTA. На турнире в Вашингтоне россиянка не смогла выйти в четвертьфинал соревнований, уступив во втором круге украинке Элине Свитолиной.

Лидирует в рейтинге полька Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет представительница США Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 7 августа:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9490 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (4). Джессика Пегула (США) — 5480;

4 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4747;

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4685;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3760;

8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3585;

9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 3341;

10 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106...

14 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2600...

16 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2485...

18 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2220...

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2125...

27 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1635...

34 (35). Анна Блинкова (Россия) — 1253...

65 (68). Элина Аванесян (Россия) — 901...

70 (62). Мирра Андреева (Россия) — 879...

78 (67). Анна Калинская (Россия) — 844...

82 (83). Камилла Рахимова (Россия) — 817...

87 (86). Диана Шнайдер (Россия) — 785...

98 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 719.