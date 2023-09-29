Касаткина уступила Пегуле в четвертьфинале турнира в Токио, взяв один гейм в первом сете

Сегодня, 10:39
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира в Токио — 1:6, 0:6.
Теннисистки провели на корте 59 минут.
Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Пегулы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Пегула в полуфинале турнира встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 5) — Мария Саккари (Греция, 4).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:1, 6:0