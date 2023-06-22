Касаткина в паре с Лисицки не смогли пройти в полуфинал турнира в Берлине

Россиянка Дарья Касаткина в паре с немкой Сабиной Лисицки не смогли пройти в полуфинал турнира WTA в Берлине. Дуэт проиграл паре Дезайри Кравчук (США)/Деми Схурс (Нидерланды) — 3:6, 4:6. За выход в финал американо-нидерландская пара встретится с победительницами матча Катержина Синякова/Маркета Вондроушова (Чехия) — Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай, 4). Берлин (Германия) Турнир WTA bett1open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, трава Парный разряд Четвертьфинал Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2) — Дарья Касаткина/Сабина Лисицки (Россия/Германия, WC) — 6:3, 6:4