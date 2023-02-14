Касаткина вышла во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла канадку Ребекку Марино в первом круге турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Матч продолжался 1 час 41 минуту и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету 75-й ракетки мира Марино 1 эйс, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ребекка Марино (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2