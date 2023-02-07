Кенин не смогла пройти первый круг турнира в Линце

Американская теннисистка София Кенин в первом круге турнира в Линце уступила немке Юле Нимайер со счетом 6:2, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету победительницы Australian Open-2020 две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Нимайер встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юле Нимайер (Германия) — София Кенин (США, WC) — 2:6, 6:3, 6:4