Кенин не смогла пройти первый круг турнира в Линце

Сегодня, 00:14
Американская теннисистка София Кенин в первом круге турнира в Линце уступила немке Юле Нимайер со счетом 6:2, 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету победительницы Australian Open-2020 две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Нимайер встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Юле Нимайер (Германия) — София Кенин (США, WC) — 2:6, 6:3, 6:4