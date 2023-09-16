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Сегодня, 05:52

Кенин сыграет с Крейчиковой в финале турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка София Кенин одержала победу в полуфинале турнира в Сан-Диего. В трех сетах она обыграла соотечественницу Эмму Наварро — 6:2, 5:7, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. 24-летняя Кенин 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету 22-летней Наварро 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных из 6 брейк-пойнтов.

В финале Кенин сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США) — Эмма Наварро (США) — 6:2, 5:7, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/carlsbad/2023/11/2/
Теннис
София Кенин
0
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