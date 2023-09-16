Кенин сыграет с Крейчиковой в финале турнира в Сан-Диего

Сегодня, 05:52
Американская теннисистка София Кенин одержала победу в полуфинале турнира в Сан-Диего. В трех сетах она обыграла соотечественницу Эмму Наварро — 6:2, 5:7, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. 24-летняя Кенин 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету 22-летней Наварро 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных из 6 брейк-пойнтов.
В финале Кенин сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
София Кенин (США) — Эмма Наварро (США) — 6:2, 5:7, 6:4