Корнеева назвала Синнера и Соболенко теннисистами 2023 года

Первая ракетка мира среди юниорок Алина Корнеева в комментарии для «СЭ» выбрала лучших теннисистов 2023 года.

«Наверное, для меня теннисист прошедшего года — Синнер. Мне очень нравится, как он играет и как спрогрессировал за этот год. Его игра, передвижение и поведение на корте для меня как пример. Если говорить о девушках, то, наверное, Соболенко. Она очень долго была на уровне где-то топ-20, всегда доходила до высоких стадий на «Шлемах», но ей не удавалось выиграть, а в этом году она наконец-то сумела забрать ТБШ. Думаю, это очень круто для нее. Также могу добавить Свентек, она стабильна, держится на одном уровне без больших падений. А еще Гауфф — она выиграла «Шлем» у себя дома. Она молодец, просто боец», — сказала Корнеева «СЭ».

Синнер завершил 2023 год на 15 строчке рейтинга ATP. Он дошел до четвертьфинала на трех «Больших шлемах» и на трех «мастерсах».

В 2023 году Арина Соболенко впервые поднялась на первую строчку рейтинга и продержалась там 9 недель. В начале года белоруска выиграла Открытый чемпионат Австралии, дошла до финала на US Open, в двух оставшихся турнирах «Большого шлема» доходила до полуфинала.