Кудерметова и Самсонова проиграли в полуфинале турнира в Чжэнчжоу в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в полуфинале турнира в Чжэнчжоу проиграли японкам Сюко Аояма и Ена Шибахара в парном разряде. В финале японки сыграют с победительницами матча Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай). Чжэнчжоу (Китай) Турнир WTA Zhengzhou Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 3) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 5:7, 10:8