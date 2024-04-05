Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне. В двух сетах она выиграла у бразильянки Беатрис Хаддад Майя — 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 26-летняя россиянка 5 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 5).

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с победительницей матча Астра Шарма (Австралия) - Мария Саккари (Греция).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 5, WC) — 7:5, 6:1