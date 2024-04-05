Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в третьем круге турнира в Чарльстоне. В трех сетах она выиграла у американки Тэйлор Таунсенд — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. 34-летняя белоруска 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей Азаренко будет американка Джессика Пегула.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4