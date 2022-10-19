Кудерметова в паре с Мертенс вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу во втором круге турнира в Гвадалахаре в парном разряде. В трех сетах они переиграли японок Сюко Аояма и Эри Ходзуми. Следующими соперницами российско-бельгийской пары будут победители матча Николь Меличар/Эллен Перес — Сторм Сандерс/Луиза Стефани. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open Akron Призовой фонд 2 527 250 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 6:2, 3:6, 10:6