Кудерметова в паре с Мертенс вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 06:38
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу во втором круге турнира в Гвадалахаре в парном разряде. В трех сетах они переиграли японок Сюко Аояма и Эри Ходзуми.
Следующими соперницами российско-бельгийской пары будут победители матча Николь Меличар/Эллен Перес — Сторм Сандерс/Луиза Стефани.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 6:2, 3:6, 10:6