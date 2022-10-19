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Сегодня, 06:38

Кудерметова в паре с Мертенс вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс одержали победу во втором круге турнира в Гвадалахаре в парном разряде. В трех сетах они переиграли японок Сюко Аояма и Эри Ходзуми.

Следующими соперницами российско-бельгийской пары будут победители матча Николь Меличар/Эллен Перес — Сторм Сандерс/Луиза Стефани.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 2) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 6:2, 3:6, 10:6

Теннис
Вероника Кудерметова
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Касаткина вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре