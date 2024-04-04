Российская теннисистка Аванесян не собирается менять спортивное гражданство

64-я ракетка мира Элина Аванесян в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявила, что не рассматривает варианты смены спортивного гражданства, несмотря на нейтральный статус и высокую конкуренцию среди российских теннисисток.

— Не предлагали ли вам спортивное гражданство Армении, откуда ваши корни, или, допустим, Казахстан? — вопрос Элине. — Ведь в этом случае вы могли бы уже сейчас претендовать на поездку на Олимпиаду в Париж. Среди российских же теннисисток конкуренция такая, что пока это невозможно.

— Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается.

— В каких условиях вы тренировались в детстве? Были ли сложности, из-за которых в какие-то моменты переставали верить в свое светлое теннисное будущее?

— В Пятигорске на самом деле условия не как в Майами. Но главное, чтобы была возможность тренироваться, и тогда все достижимо. Сначала я работала дома, потом — в Москве, а затем переехала в Испанию.

— Как вам это удалось в 18 лет?

— Просто решили найти какую-то тренировочную базу с хорошими игроками, тренерами, погодой. Поэтому и выбрали Испанию. Я там попробовала пять академий, пять тренеров. И выбрала то, что мне лучше всего подошло.