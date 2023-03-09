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Сегодня, 13:40

Латвия лишила Остапенко финансирования за участие в турнирах с российскими теннисистками

Сергей Разин
корреспондент
Елена Остапенко.
Фото Global Look Press
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Олимпийский комитет Латвии (ЛОК) лишил финансовой поддержки теннисистку Елену Остапенко и других спортсменок из-за их выступления на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

«Во вторник на заседании правления было установлено, что две велосипедистки, а также три теннисистки — Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая — участвовали в коммерческих соревнованиях со спортсменами из обеих стран. На данный момент при подготовке к коммерческим матчам и выступлении в них вместе со спортсменами из России и Белоруссии латвийские спортсмены не будут получать государственное финансирование», — приводит слова генсека ЛОК Карлиса Лейниекса LSM.

25-летняя Остапенко на данный момент занимает 25-е место в рейтинге WTA. На последнем турнире в Дубае в 1/8 финала она уступила белоруске Арине Соболенко.

Елена Остапенко
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