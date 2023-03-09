Грачева вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла бельгийку Изалин Бонавантюр в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

66-я ракетка мира Грачева ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойта из 7. На счету 84-й ракетки мира Бонавантюр 2 эйса, 5 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

Во втором круге турнира 22-летняя россиянка сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) — 6:2, 6:2

Далма Галфи (Венгрия, LL) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:4