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Сегодня, 07:59

Украинка Костюк после победы в Остине не смогла пройти первый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила шведке Реббеке Петерсон со счетом 5:7, 7:5, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 20-летней украинки 6 эйсов и 17 ошибок на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Ранее Костюк стала победительницей турнира в Остине, обыграв в финале россиянку Варвару Грачеву.

Во втором круге Петерсон встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 5:7, 7:5

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