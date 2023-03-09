Украинка Костюк после победы в Остине не смогла пройти первый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила шведке Реббеке Петерсон со счетом 5:7, 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 20-летней украинки 6 эйсов и 17 ошибок на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 19. Ранее Костюк стала победительницей турнира в Остине, обыграв в финале россиянку Варвару Грачеву. Во втором круге Петерсон встретится с китаянкой Чжан Шуай. Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 5:7, 7:5