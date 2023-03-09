Украинка Костюк после победы в Остине не смогла пройти первый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 07:59
Украинская теннисистка Марта Костюк в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила шведке Реббеке Петерсон со счетом 5:7, 7:5, 5:7.
Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. На счету 20-летней украинки 6 эйсов и 17 ошибок на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Ранее Костюк стала победительницей турнира в Остине, обыграв в финале россиянку Варвару Грачеву.
Во втором круге Петерсон встретится с китаянкой Чжан Шуай.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Марта Костюк (Украина) — 7:5, 5:7, 7:5