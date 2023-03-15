В Латвии приняли решение вернуть теннисистке Остапенко финансирование из госбюджета

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) принял решение вернуть теннисистке Елене Остапенко финансирования из государственного бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на слова министра образования и науки Латвии Анды Чакши.

Ранее Остапенко была лишена финансовой поддержки из-за выступления на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

Также финансирование вернули велогонщикам Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу.

«Оценивая обстоятельства, связанные с удержанием материальной помощи спортсменам олимпийской сборной Латвии Елене Остапенко, Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу, а также прислушиваясь к мнению Латвийской федерации велоспорта и Латвийского союза тенниса, министерство образования и науки в сотрудничестве с ЛОК подготовила поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают предотвращение удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объем финансирования», — цитирует Чакшу Sportacentrs.

25-летняя Остапенко на данный момент занимает 25-е место в рейтинге WTA. На последнем турнире в Дубае в 1/8 финала она уступила белоруске Арине Соболенко.