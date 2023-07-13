Мать Андреевой опровергла информацию о получении дочерью французского гражданства

Мать 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой Раиса Андреева, занимающей 102-е место в рейтинге WTA, Раиса отреагировала на слухи о возможном получении дочерью французского гражданства.

«Я не знаю откуда появились слухи, наш агент опубликовал опровержение этой информации. В остальном мне нечего даже добавить», — приводит слова Андреевой Metaratings.ru.

Ранее Tennis World сообщал, что Андреева может стать гражданкой Франции.

Агент теннисистки Лев Кассиль утверждает, что Андреева не планирует менять российское гражданство.

11 июля 16-летняя теннисистка в четвертом круге Уимблдона проиграла американке Мэдисон Киз (6:3, 6:7, 2:6).