Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Руане

Сегодня, 17:21
Россиянка Мирра Андреева победила аргентинку Надю Подороску в первом круге турнира в Руане (Франция) — 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час 16 минут. Андреева сделала за игру 2 эйса и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Подороски — 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Во втором круге 43-я ракетка мира встретится с победительницей матче Фиона Ферро (Франция, Q) — Элина Аванесян (Россия).
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 267 082 доллара
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия, 5) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:3