Потапова и Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте

Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте. В первом круге дуэт победил пару Эйжа Мухаммад (США)/ Алдила Сутджиади (Индонезия) со счетом 2:6, 6:3, 10:8. Матч длился 1 час 25 минут. За выход в полуфинал россиянки встретятся с победительницами матча Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Ингрид Нил (Эстония)/Ульрикке Эйкери (Норвегия). Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 922 573 долларов Закрытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Анастасия Потапова/Вера Звонарева (Россия) — Эйжа Мухаммад/Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 4) — 2:6, 6:3, 10:8