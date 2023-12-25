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Сегодня, 09:53

Андреева — о своих ошибках на корте: «Даже Федерер и Надаль упускают возможности»

Алина Савинова
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Россиянка Мирра Андреева высказалась о своей игре в матче женского парного разряда в заключительный день выставочного турнира Мировая теннисная лига.

В этой встрече 16-летняя спортсменка в паре с американкой Софьей Кенин обыграли белоруску Арину Соболенко и испанку Паулу Бадосу (7:5), отыгравшись с 2:5.

«После двойной ошибки я думала, что все кончено, но мы бросили вызов и довели дело до конца, поэтому были очень счастливы. Иногда я расстраиваюсь, когда что-то идет не по-моему. Я думаю об этих ошибках, и в моей голове появляются все эти тяжелые мысли. Теперь я пытаюсь просто отпустить это. Даже Роджер Федерер, Рафаэль Надаль упускают возможности», — сказала Андреева.

Андреева представляла квартет «Орлы» в Мировой теннисной лиге, который стал победителем турнира. За команду также выступали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/federer-nadal-also-miss-andreeva-opens-up-about-getting-upset-on-court
Теннис
Мирра Андреева
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