Андреева: «Могу сравнить свою игру с Жабер, потому что я тоже часто меняю ритм»

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над Лейлой Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

«Это был действительно трудный матч для меня, и я просто старалась выложиться по максимуму и отыграть каждое очко. Я очень довольна своим сегодняшним уровнем. Я довольно хорошо держу быстрый ритм, и я могу сравнить свою игру с Онс Жабер, потому что я часто меняю ритм, играю с топспином. Я также часто делаю дроп-шоты», — приводит слова Андреевой WTA.

15-летняя россиянка во втором круге сыграет с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).