29 апреля, 23:24
Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала то, что в день 16-летия вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.
В третьем круге она обыграла Магду Линетт (6:3, 6:3).
«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте. Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг звезды. Видишь Энди Маррея, а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий. Просто оказаться среди таких игроков — невероятно», — приводит слова Андреевой Tennis Channel.
В следующем раунде 16-летняя спортсменка сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко.