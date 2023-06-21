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Сегодня, 12:54

Ольховский рассказал, почему Звонаревой и Винус Уильямс не стоит завершать карьеру

Руслан Минаев
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил, почему Винус Уильямс и Вере Звонаревой не стоит завершать карьеру.

«Сейчас Звонарева играет в свое удовольствие. Если у нее есть силы и желание, то зачем ей завершать карьеру? То же самое можно сказать и о Винус Уильямс, ей 43 года, она прошла первый круг, выдержала трехчасовой матч в таком возрасте. Обе способны проходить в основную часть турниров и добиваться там побед, сейчас они в такой стадии своей карьеры, когда на них ничто не давит», — цитирует Ольховского ТАСС.

39-летняя Звонарева вышла в основную сетку турнира в Берлине. 43-летняя Уильямс прошла во второй круг турнира в Бирмингеме.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Вера Звонарева
Винус Уильямс
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