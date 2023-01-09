Олимпийская чемпионка Макарова рассказала об уникальности тренера Турсунова

Экс-восьмая ракетка мира, чемпионка Игр-2016 в Рио в паре с Еленой Весниной Екатерина Макарова рассказала о тренерском таланте Дмитрия Турсунова.

«У него сумасшедшая голова, — отметила «СЭ» Макарова. — Он очень круто тактически разбирает твою игру. Видит те технические моменты, где можно прибавить. Единственный момент: у него может хромать пунктуальность, но в плане тренировочного процесса он отдается на все сто процентов. Митя из тех тренеров, кто заинтересован в результате. Видно, что ему очень нравится развиваться. Очень тщательно разбирает каждый эпизод. И так подойдет, и так, чтобы донести свою мысль. Отлично поддерживает, мотивирует. Желаю ему побед и чтобы попадались талантливые подопечные»

После Соболенко Турсунов работал с Эммой Радукану, а сейчас тренирует Белену Бенчич.