Осака в первом матче после паузы победила Корпач на турнире в Брисбене

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака обыграла немку Тамару Корпач в первом круге турнира WTA в Брисбене (Австралия) — 6:3, 7:6 (11:9). Матч стал для японки первым после декрета. В июле 2023 года 26-летняя японская теннисистка родила дочь. Во втором круге Осака встретится с чешкой Каролиной Плишковой. Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 736 763 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Наоми Осака (Япония, WC) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 7:6 (11:9)