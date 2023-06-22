Остапенко в трех сетах обыграла Винус Уильямс во втором круге турнира в Бирмингеме

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко обыграла американку Винус Уильямс во втором круге турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Матч завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Девушки провели на корте 2 час 26 минут.

17-я ракетка мира Остапенко 11 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 697-й ракетки мира Уильямс 7 эйсов, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с полькой Магдаленой Фрех.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 2) — Винус Уильямс (США, WC) — 6:3, 5:7, 6:3