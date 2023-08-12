Пегула обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счетом 6:2, 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 29-летней Пегулы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8. В полуфинале Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Дэниэлл Коллинз (США). Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Джессика Пегула (США, 4) — Коко Гауфф (США, 6) — 6:2, 5:7, 7:5