Пегула: «Потапова — отличный игрок. Это был потрясающий матч»

Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (3:6, 6:4, 7:5) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, я стала играть немного умнее, удары стали более глубокими, все стало немного лучше, — цитирует пресс-служба WTA Пегулу. — Она очень хорошо начала матч, сначала я была разочарована. Потапова отличный игрок... Я знала, что она хорошо играет. Я просто сказала ей: «Поздравляю», и я думаю, что сегодня был потрясающий матч».

В 1/8 финала Пегула встретится с Петрой Квитовой из Чехии.