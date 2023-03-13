0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:57

Украинская теннисистка Цуренко снялась с турнира в США из-за панической атаки

Виталий Косик
Корреспондент
Леся Цуренко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, что отказалась играть с белоруской Ариной Соболенко в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе из-за панической атаки.

«Несколько дней назад разговаривала с СЕО WTA Стивом Саймоном. Я была абсолютно шокирована услышанным. Он сказал, что сам не поддерживает происходящее на Украине, а мнение игроков из России и Белоруссии — только их собственное. Это не должно меня расстраивать. В то же время он отметил, что чувствовал бы себя ужасно на моем месте», — приводит слова Цуренко РИА «Новости» с ссылкой на портал «Большой теннис Украины».

Также спортсменка рассказала, из-за чего у нее началась паническая атака.

«Саймон уверен в возвращении россиян и белорусов на Олимпиаду. Он сказал, что это случится именно так, как происходит сейчас в теннисе. Я находилась в шоке после этого разговора. Уже в прошлом матче против Донны Векич было невероятно сложно собраться и играть. Сегодня же у меня началась паническая атака. Я просто не смогла выйти на корт. Очень надеюсь, что получится переварить всю информацию и лучше подготовиться к следующему турниру», — добавила теннисистка.

33-летняя Цуренко является находится в топ-95 лучших теннисисток мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230313/tsurenko-1857499389.html
Теннис
Арина Соболенко
Леся Цуренко
8
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пегула: «Потапова — отличный игрок. Это был потрясающий матч»

Журова — о снятии украинки с турнира WTA из-за россиян: «Это ненормально, что она боится. Их довели»