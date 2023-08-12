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Сегодня, 22:19

Пегула в трех сетах обыграла Свентек в полуфинале турнира в Монреале

Ана Горшкова
Корреспондент
Джессика Пегула.
Фото USA Today Sports
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Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла польку Игу Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут.

3-я ракетка мира Пегула 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 11 брейк-пойнтов из 19. На счету 1-й ракетки мира Свентек 2 эйса, 4 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В финале турнира Пегула сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 15).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 4) — 4:6, 7:6 (7:4), 4:6

Теннис
Джессика Пегула
Ига Свентек
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