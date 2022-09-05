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5 сентября, 09:07

Свентек обратилась к Серене Уильямс: «Удачи в твоей следующей главе!»

Свентек прокомментировала уход Серены Уильямс из тенниса
Анна Горшкова
Корреспондент

Первая ракетка мира Ига Свентек обратилась к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс.

«Дорогая Серена! Спасибо, что вдохновляешь столь многих людей, за все, что сделала ты для тенниса и для женщин. Поздравляю с потрясающим путешествием и желаю удачи в твоей следующей главе!» — написала Свентек в своих социальных сетях.

Ранее Серена Уильямс не смогла пробиться в 1/8 финала US Open. В трех сетах она проиграла австралийке Айле Томлянович (7:5, 6:7 (4:7), 6:1). Американка заявляла, что может завершить карьеру после US Open-2022.

40-летняя теннисистка за свою карьеру одержала 7 побед на Australian Open, 3 победы на «Ролан Гаррос», 7 на Уимблдоне и 6 на US Open.

Теннис
Ига Свентек
Серена Уильямс
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