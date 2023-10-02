Пивоварова назвала достойной победу Кудерметовой над Свентек

Сегодня, 15:39
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу россиянки Вероники Кудерметовой над вторым номером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) полькой Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Токио.
«Свентек плохо вошла в игру, только к концу первого сета набрала обороты и смогла навязать борьбу во втором. В третьей партии Вероника сделала ранний брейк и держала свою подачу до конца матча, что привело ее к победе. Несмотря на то что Ига сейчас не в лучшей форме и вообще на себя не похожа — допустила за матч 50 невынужденных ошибок и шесть двойных, — это была достойная победа», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».
Кудерметова впервые в карьере обыграла польскую теннисистку. В полуфинале Кудерметова взяла верх над соотечественницей Анастасией Павлюченковой, а в финале нанесла поражение американке Джессике Пегуле.