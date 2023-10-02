Пивоварова назвала достойной победу Кудерметовой над Свентек

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила победу россиянки Вероники Кудерметовой над вторым номером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) полькой Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Токио.

«Свентек плохо вошла в игру, только к концу первого сета набрала обороты и смогла навязать борьбу во втором. В третьей партии Вероника сделала ранний брейк и держала свою подачу до конца матча, что привело ее к победе. Несмотря на то что Ига сейчас не в лучшей форме и вообще на себя не похожа — допустила за матч 50 невынужденных ошибок и шесть двойных, — это была достойная победа», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Кудерметова впервые в карьере обыграла польскую теннисистку. В полуфинале Кудерметова взяла верх над соотечественницей Анастасией Павлюченковой, а в финале нанесла поражение американке Джессике Пегуле.