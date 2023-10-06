Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:44

Пивоварова считает, что Кудерметова сделала максимум против Гауфф

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о поражении россиянки Вероники Кудерметовой от представительницы США Коко Гауфф в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

«Думаю, что Вероника сделала все что могла. Играть второй турнир подряд после победы сложно физически, а когда это происходит в конце года, то нагрузка ощущается вдвойне. Вероника проиграла сильной сопернице, которая теперь — обладательница Большого шлема. Жаль, что не смогла пройти в следующий круг, но не скажу, что я была удивлена результату матча», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Гауфф обыграла Кудерметову со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/06/21442273.shtml?updated
Теннис
Анастасия Пивоварова
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Оскар Конюхов: «Федор позвонил: «Сынок, из этой передряги я уже не выберусь»
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрова считает, что Андреевой нужны матчи с топ-соперницами