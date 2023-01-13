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Сегодня, 17:37

Свентек: «Моя история не похожа на историю многих других спортсменов, и это нормально»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек призналась, что в прошлом была замкнутым человеком.

«В моей жизни было время, когда я была настолько замкнутой, что общение с людьми становилось настоящим испытанием для меня. Пока мне не исполнилось 17 или 18 лет, иногда было трудно смотреть людям в глаза. Я ненавидела то, как тяжело это было для меня. Неприятно, когда ты не можешь поддержать общение. Я общалась с некоторыми людьми, а у меня в голове было просто пусто, и я не знала, что сказать. Светская беседа была для меня неестественной. Моя история не похожа на историю многих других спортсменов, и это нормально», — приводит Tennis Majors слова Свентек.

В сезоне-2022 польская теннисистка завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету 11 побед на турнирах WTA.

 

Источник: https://www.tennismajors.com/wta-tour-news/my-story-isnt-like-a-lot-of-other-athletes-and-thats-okay-swiatek-653647.html
Теннис
Ига Свентек
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