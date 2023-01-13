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Сегодня, 12:58

Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Бенчич и Касаткиной в финале турнире в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финала между Белиндой Бенчич и Дарьей Касаткиной на турнире в Аделаиде.

«Даша — человек, способный выигрывать большие турниры. Она подтверждала это, имеет опыт больших побед. В принципе такой же авторитет у Белинды. Они друг друга прекрасно знают, поэтому нас ждет очень интересная игра. Все будет зависеть от того, с каким настроем девушки выйдут на корт, какое будет начала. И Даша, и Белинда провели отличный прошлый сезон, и будет интересно посмотреть на это противостояние», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Финал в Аделаиде между теннисистками состоится завтра, 14 января. Начало — в 08.30 по московскому времени.

Первая ракетка России в 13-й раз сыграет в финале турнира WTA. При этом Касаткина уже восьмой раз дошла до решающего матча на турнирах WTA 500.

Источник: Vprognoze
Теннис
Белинда Бенчич
Дарья Касаткина
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