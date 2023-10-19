Рахимова и Соснович вышли в полуфинал парного турнира в Наньчане

Сегодня, 13:32
Россиянка Камилла Рахимова и белоруска Александра Соснович вышли в полуфинал парного турнира в Наньчане.
В 1/4 финала они обыграли Терезу Михаликову из Словакии и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:4, 6:4.
Следующими соперницами Рахимовой и Соснович станут Лаура Зигемунд и Вера Звонарева (Германия/Россия, 2), которые в четвертьфинале обыграли Луксику Кумкхум и Пенгтарн Плипуеч (Таиланд) — 6:3, 7:6 (7:5).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Камилла Рахимова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Тереза Михаликова/Сюй Ифань (Словакия/Китай, 3) — 6:4, 6:4
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 2) — Луксика Кумкхум/Пенгтарн Плипуеч (Таиланд) — 6:3, 7:6 (7:5)