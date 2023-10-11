Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира в Гонконге

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла Катержине Синяковой из Чехии во втором круге турнира в Гонконге — 7:6 (7:3), 3:6, 1:6. Игра продолжалась 2 часа 20 минут. В следующем круге Синякова сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2). Гонконг (Китай) Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023 Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Катержина Синякова (Чехия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1